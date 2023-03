Lapadula raggiunge Cheddira in vetta alla classifica dei cannonieri a quota 15 reti.

Con la doppietta messa a segno contro la Reggina, il nazionale peruviano del Cagliari vola in testa assieme all’attaccante del Bari. A differenza del marocchino, però, Lapadula ha segnato due gol su rigore in meno, realizzando su azione dodici delle sue 15 reti.

Al Granillo oggi il Cagliari ha sovvertito tutte le statistiche negative contro la Reggina. Contro i calabresi in trasferta non aveva mai vinto. E, fuori casa, non vinceva 0-4 dal dal 25 ottobre del 2014 e dalla sfida d’andata tra i rossoblù di Zeman e l’Empoli di Sarri.

A Reggio Calabria la rivolta rossoblù l’ha fatta anche Zappa, che ha segnato il secondo gol di fila allo scadere: prima della sfida contro l’Ascoli non aveva mai segnato con il Cagliari. Da segnalare che, nelle squadre di Ranieri, segnano un po’ tutti: per rispolverare qualche particolare romantico, basti sfogliare lo storico delle partite della stagione 1989/1990, quella culminata con la promozione in Serie A. Di quella squadra andarono a segno quasi tutti.

Sfatato – più in generale – anche il tabù d’oltre Tirreno. Fuori casa i rossoblù infatti non vincevano dalla partita di Benevento del 10 settembre del 2022 (Benevento-Cagliari 0-2).

La squadra (anche se molti rossoblù resteranno nella Penisola) arriverà nell’Isola attorno alle 21 e dovrebbe riprendere gli allenamenti mercoledì.

Nel prossimo weekend il campionato osserverà un turno di sosta. Poi, il primo aprile, alla Domus arriverà il SudTirol di Pierpaolo Bisoli.

