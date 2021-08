“Risultato scioccante” di un “atleta sconosciuto”.

Con questi termini i giornali di lingua inglese definiscono la straordinaria vittoria dell’italiano Marcell Jacobs ai cento metri, la disciplina regina delle Olimpiadi. Il 27enne azzurro ha soffiato la medaglia d’oro allo statunitense Fred Kerley e la cosa, è evidente, non è andata giù ai media stranieri, soprattutto inglesi e americani.

Dal Guardian, al Times passando per il Washington Post, la parola ripetuta è sempre la stessa: “Choc”. Miglioramenti “improvvisi e immensi”, scrive il Post, che mette dunque in dubbio le prestazioni dell’italo-texano con accuse di doping. In questo momento, senza averne la minima prova.

Sono “fonte di grande dispiacere e anche imbarazzo sotto tutti i punti di vista – il commento di Giovanni Malagò -. Dispiace che qualcuno dimostri di non saper accettare la sconfitta". "Oggi ha risposto bene Paolo Camossi, allenatore di Marcell - ha proseguito il presidente del Coni - Parliamo di atleti che vengono sottoposti quotidianamente ai controlli antidoping e quando fanno un record tutto si raddoppia. Il numero dei test è impressionante. Per questo la mia è una difesa a spada tratta di Marcell".

