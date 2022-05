Marcell Jacobs torna in pista sui 100 mercoledì a Savona, per la prima volta dopo l'oro olimpico di Tokyo.

Lo annuncia la Federatletica, in vista del Memorial Ottolia nel quale il campione olimpico doveva correre i 200. Jacobs aveva programmato il suo rientro sui 100 la settimana scorsa a Nairobi, ma era stato fermato da un virus gastrointestinale. Ora la rinuncia alla distanza doppia e la scelta dei 100.

Jacobs, sottolinea la Fidal, sarà dunque la star del Memorial Ottolia di mercoledì 18 maggio (con diretta su RaiSport dalle 17.25 alle 19). Ma ci sarà anche l’oristanese Lorenzo Patta, decollato proprio a Savona nella scorsa stagione con 10.13.

La scelta è stata comunicata stamattina in conferenza stampa dall'organizzatore del meeting di Savona, Marco Mura: per Jacobs, tornato giovedì agli allenamenti insieme al suo coach Paolo Camossi, sarà la prima uscita sui 100 metri dopo il trionfo delle Olimpiadi di Tokyo con il record europeo di 9.80 nello scorso 1° agosto. E’ proprio sulla pista ligure che dodici mesi fa Jacobs ha siglato il primo record italiano della carriera, scendendo sotto i dieci secondi per la prima volta con 9.95 e inaugurando la cavalcata che lo ha portato fino all'oro di Tokyo.

I 100 della Fontanassa vedranno ai blocchi di partenza tre dei quattro staffettisti azzurri che hanno conquistato l'oro con la 4x100: annunciata già da settimane la presenza di Fausto Desalu e di Patta. In gara anche l'ex primatista d'Europa Jimmy Vicaut e i promettenti azzurri Matteo Melluzzo, Chituru Ali e Wanderson Polanco.

(Unioneonline/D)

