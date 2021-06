Brutte notizie per gli azzurri alle Olimpiadi di Tokyo, in programma a partire dal 23 luglio: della delegazione italiana non farà parte Larissa Iapichino.

La saltatrice in lungo, figlia di Fiona May e attualmente allenata dal padre Gianni Iapichino, si è infatti infortunata in modo serio ai campionati italiani dei giorni scorsi di Rovereto.

"Sono dispiaciuta e amareggiata per questa situazione ma cercherò di affrontare il tutto con la mia solita positività e motivazione. Nonostante sia molto giovane, ammetto che non sia facile vedersi scivolare di mano il sogno olimpico ma penso che l'appuntamento sia solo rimandato. O almeno è ciò che continuerò a sognare", ha scritto sui social Iapichino.

La lunghista ha spiegato su Instagram che le è stata diagnosticata "una distrazione del legamento deltoideo del piede di stacco".

(Unioneonline/F)

