È l'ASD Pirri, dopo aver conquistato il Girone A di Prima Categoria la scorsa stagione salendo in Promozione, a vincere il primo campionato sardo di Serie B di beach soccer.

Nella due giorni di gare sulla spiaggia di Santa Margherita di Pula ha avuto la meglio sul Capoterra, la Ferrini e i padroni di casa del Pula, chiudendo il girone a punteggio pieno. Decisivo il 5-3 nell'ultima partita contro i cagliaritani, che per una casualità è risultata anche lo spareggio per aggiudicarsi il torneo fra le due formazioni che avevano vinto entrambe le prime due giornate: in gol Enrico Valluzzi (tripletta), Alessio Lai ed Emanuele Nenna, mentre per la Ferrini sono andati a segno Gianluca Podda, Nicola Murgia più un'autorete.

Per il Pirri c'è anche la qualificazione alle fasi finali nazionali a Viareggio, dall'1 al 3 agosto. «Abbiamo risposto presente con entusiasmo all’invito, siamo andati per fare le cose fatte bene ed è arrivato il risultato che ci eravamo prefissati», il commento del direttore sportivo del Pirri Stefano Siddi. «Adesso andremo a fare la fase finale, con l’obiettivo di andare il più avanti possibile. Per noi comunque è una novità: siamo all’esordio nel beach soccer e siamo contenti».

Il torneo. Questa è stata la prima edizione della Serie B di beach soccer a livello isolano, un esordio per quello che il Comitato Regionale Sardegna vuole far diventare un appuntamento fisso in estate. Presenti il sindaco di Pula Walter Cabasino e l'assessore allo sport e vicesindaco comunale Elisabetta Loi, che hanno anche partecipato alle premiazioni assieme al presidente del CR Sardegna Gianni Cadoni. «Grazie all'amministrazione di Pula per ospitalità e accoglienza, sarà la base del beach soccer regionale. Abbiamo già esperienza con tanti eventi di caratura nazionale e internazionale: mancava il campionato regionale e in questo weekend l'abbiamo inaugurato», le sue parole.

