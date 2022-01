La leggenda del football americano Tom Brady si ritira dopo 22 stagioni e sette vittorie al Super Bowl.

E’ giallo sul perché dell’addio del quarterback più di successo nella storia della Nfl. Ma intanto l’indiscrezione di vari media americani - da Espn al Boston Globe - rimbalza sui social gettando nello sconforto i fan dei New England Patriots, la squadra in cui ha trascorso 20 stagioni. Ma anche di tutti gli amanti di questo sport.

Sposato con l’ex supermodella Gisele Bundchen, Brady – oggi 44 anni – è considerato da molti l'atleta americano più forte di tutti i tempi, più di Michael Jordan e Tiger Woods.

Nel 2020 ha firmato un contratto con i Tampa Bay Buccaneers che con lui hanno vinto la 55esima edizione del Super Bowl, quella dell'8 febbraio 2021, con un secco 31-9 inflitto ai campioni uscenti, i Kansas City Chiefs. Per Brady il settimo titolo della sua carriera, oltre al quinto trofeo Mvp come miglior giocatore della finalissima della Nfl.

Le ragioni dietro l’addio sarebbero legate all’esigenza di stare più vicino alla famiglia: "I miei figli sono i miei più grandi sostenitori – ha detto proprio la scorsa settimana -. Mia moglie è la mia maggiore fan e merita quello di cui ha bisogno da me come marito, come i miei figli meritano quello di cui hanno bisogno da me come padre".

Brady ha tre figli: John Edward Thomas, 14 anni, nato dall’amore con l’attrice e modella Bridget Moynahan; Benjamin, 12 anni, e Vivian, 9, sono invece il frutto del matrimonio con Gisele Bundchen celebrato nel 2009.

