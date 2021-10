Splendida impresa delle “farfalle” azzurre ai Mondiali di ginnastica ritmica di Kitakyushu, in Giappone. Le atlete hanno conquistato la medaglia d’argento nell’all around per le Farfalle con il punteggio di 86.000.

La medaglia d’oro è andata alla Russia (88.350), mentre il bronzo l’ha conquistato alla Bielorussia (85.400).

Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean avevano già conquistato una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, lo scorso agosto.

(Unioneonline/l.f.)

