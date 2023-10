Al Tennis Club Cagliari ci sarà un'italiana in finale domani, nel Fip Platinum Sardegna di padel: Carolina Orsi. La principale giocatrice italiana, numero 30 nel ranking e medaglia d'oro ai Giochi Europei di Cracovia, ha aperto il lungo programma delle semifinali di oggi trionfando (in coppia con la spagnola Carla Mesa) 6-2 7-5 in un'ora e 38 minuti contro Marina Martínez Lobo e Nuria Rodríguez. Un match nel quale Orsi-Mesa, dopo aver superato il primo set, si sono fatte rimontare nel secondo da 4-1 a 5-5 chiudendo però poi in maniera decisa e prendendosi gli applausi dei tanti appassionati che hanno riempito gli spalti del TC Cagliari (anche oggi e domani, come per tutto il torneo, ingresso libero e gratuito). «Non abbiamo giocato tantissimo in Italia in quest’ultimo periodo, ero stata qua un paio di anni fa e aver visto tutto questo pubblico è stato speciale», le parole a caldo di Orsi, che dà appuntamento per la finale: «Spero che domani veniate in tanti a fare il tifo, sarà un’emozione bellissima giocare la finale qui. Abbiamo giocato un torneo bellissimo e ci stiamo trovando sempre meglio, dopo Cracovia è il mio risultato più importante. Lo dedico alla mia famiglia e al mio staff».

Il programma

Al Fip Platinum Sardegna ora spazio alla prima semifinale maschile, Jorge Nieto e Javier Rico contro Xisco Gil e Ramiro Moyano. Nel pomeriggio (non prima delle 16.30) Orsi e Mesa conosceranno le avversarie della finale di domani: Beatriz Caldera Sánchez e Ana Catarina Nogueira contro le favorite Patricia Llaguno e Lucía Sainz. Chiude il sabato, non prima delle 18, l'attesissimo duello fra le teste di serie numero 1 e 3 del tabellone maschile: Federico Chingotto e Mike Yanguas (numero 9 e 22 al mondo) contro Maxi Sánchez e Luciano Capra (entrambi 15° nel ranking, il primo è stato campione mondiale con l'Argentina l'anno scorso e numero 1 al mondo nel 2018).

