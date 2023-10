È in corso per tutta la settimana, al Tennis Club Cagliari, il Fip Platinum Sardegna: uno degli eventi di spicco in Italia del padel per il 2023, con diversi fra i principali giocatori al mondo e un montepremi di 120.000 euro equamente diviso fra uomini e donne. Oggi è il giorno degli ottavi, con l'esordio delle teste di serie, poi domani i quarti per chiudere sabato con le semifinali e domenica (dalle 10) con le finali. «Gli appassionati potranno venire al Tennis Club Cagliari ad ammirare i migliori giocatori di padel del mondo: insieme alla Regione Sardegna che è partner nel nostro evento abbiamo deciso di dare ingresso libero e gratuito», afferma Luigi Carraro, presidente della Fip (Federazione Internazionale Padel) in collegamento con "Il Cagliari in Diretta" su Radiolina. «È il torneo più importante a livello internazionale, a oggi. Siamo molto contenti di tornare in Sardegna, lo desideravano i giocatori dopo i grandi eventi del 2020 e 2021. Quest'anno lo scenario è straordinario, anche perché c'è un clima bellissimo, e gli spalti sono gremiti».

Il successo. Il padel sta ottenendo sempre più successo e Cagliari sta diventando un punto di riferimento a livello internazionale. «Nel 2020, in piena pandemia, grazie al coraggio dell'assessore Gianni Chessa fece l'unico evento di padel in Italia», ricorda Carraro. «Da lì i giocatori hanno scoperto questa magnifica isola e sono voluti tornare, l'anno scorso non è stato possibile per motivi di calendario ma posso dire che da quest'anno non mancherà più. Non solo la location è unica al mondo, ma lo è anche per i giocatori: è uno spettacolo straordinario». E ci sono anche sviluppi a livello olimpico: «Quest'anno, per la prima volta, il padel è stato parte dei Giochi Olimpici Europei. Il sogno olimpico diventa sempre più vicino, eventi come questo in Sardegna aiutano molto. Il CIO guarda con attenzione questi eventi e quando vede uno spettacolo così, con un gran pubblico, aiuta molto. La Sardegna non solo ci ha aiutato a rendere questo sport importante ma lo sta rendendo anche olimpico».

In campo. Oggi, in attesa delle ultime partite, risultati di spessore dalle italiane negli ottavi del Fip Platinum Sardegna. Successo in 39' per Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena, 6-1 6-1 su Alegre Mansou-van der Hoek che da Lucky Loser avevano sostituito una delle teste di serie che non hanno potuto partecipare all'ultimo. Carolina Orsi, in coppia con Carla Mesa, ha avuto la meglio 5-7 7-5 6-1 sulle spagnole Sara Pujals Pérez e Arantxa Soriano Pérez. Domani troverà, in un derby tutto italiano ai quarti, Lorena Vano che (assieme a Letizia Manquillo) ha superato 6-2 6-4 Hemmes-Jonker.

