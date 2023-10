La prima edizione del Fip Platinum Sardegna incorona Patricia Llaguno e Lucía Sainz nel tabellone femminile, mentre Federico Chingotto e Mike Yanguas trionfano nel maschile. Al termine di una splendida mattinata al Tennis Club Cagliari si è chiuso quest'oggi il torneo internazionale di padel che da domenica scorsa ha riempito gli spalti dell'impianto di Monte Urpinu, dove per tutti gli ultimi tre giorni si è registrato il tutto esaurito con una grande cornice di pubblico.

Il bis. Per Sainz è il secondo successo a Cagliari, aveva già vinto nel 2020 in occasione del primo evento internazionale ospitato al Tc Cagliari. In coppia con Llaguno, ha battuto 6-4 6-2 in un'ora e 33 minuti l'italiana Carolina Orsi e la spagnola Carla Mesa. Per Orsi, miglior giocatrice italiana nel ranking, un gran risultato al termine di un torneo in cui ha mostrato un ottimo livello.

Ultimo atto. Nel tabellone maschile ci impiegano 70' Chingotto-Yanguas (teste di serie numero 1) a superare Xisco Gil e Ramiro Moyano. Il punteggio finale è 6-3 6-4, con l'argentino e lo spagnolo che erano arrivati a Cagliari già come favoriti (rispettivamente numero 9 e 22 al mondo) e hanno rispettato i pronostici.

Il torneo. Un successo la prima edizione del Fip Platinum Sardegna, che ha riportato il padel internazionale a Cagliari dopo gli eventi del 2020 e 2021. «Spero che i duecento atleti partecipanti siano stati bene in Sardegna, l'Isola dello Sport: grazie a nomi di tutti i sardi per questo spettacolo», le parole dell'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa a margine della premiazione. E il torneo è già confermato anche per l'anno prossimo, a testimonianza di come la Sardegna stia diventando sempre più un punto di riferimento per la disciplina (con anche una grande crescita a livello di appassionati, campi e praticanti).

