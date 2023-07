Niente medaglia. A Espoo Dalia Kaddari si è illusa di potersi confermare campionessa europea Under 23 dei 200 metri. In finale è partita forte, si è presentata in testa sul rettilineo finale, sembrava in grado di farcela. Invece a mano a mano che il traguardo si avvicinava, le avversarie la superavano e, negli ultimi metri, è sfumato anche il podio.

Ha vinto la belga Delphine Nkansa (in un modesto 23”31, vento -0,1 m/s), davanti all’ungherese Boglarka Takacs (23”33) e alla greca Polyniki Emmanouilidou (23”41). Al quarto posto la tedesca Talea Prepens, con lo stesso tempo della poliziotta di Quartu (23”52, 4 millesimi di differenza assegnati dal fotofinish).

Kaddari rientrerà in Sardegna dalla Finlandia via Roma, assieme al tecnico Fabrizio Fanni, per preparare i campionati italiani di Molfetta e quindi i Mondiali di Budapest.

