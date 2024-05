Orgoglio italiano agli europei di ginnastica ritmica a Budapest. Nelle finali per attrezzo individuali Sofia Raffaeli, già detentrice di quattro medaglie d'oro continentali di specialità vinte a Tel Aviv 2022 (cerchio e clavette) e Baku 2023 (palla e clavette), ha aggiunto al proprio palmares un altro titolo, sempre alla palla, mancando di un soffio il trionfo al nastro, che l'avrebbe portata a tingere d'oro tutti e quattro i suoi attrezzi.

L’atleta - già medaglia d'argento ieri nell'all around e nel team ranking - nonostante un inizio un po' in salita al cerchio, si è rifatta subito dopo con la palla vincendo l'oro e mantenendo il titolo continentale conquistato lo scorso anno in terra azera.

La competizione di è chiusa con il nastro. In questa finale Raffaeli, allenata da Claudia Mancinelli alla Ginnastica Fabriano, ha raccolto 33.950 punti validi per la seconda posizione in classifica e il suo terzo argento in questi europei.

(Unioneonline/v.f.)

