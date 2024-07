L’Italia è in finale nel tabellone femminile degli Europei di padel, dove domani mattina affronterà le giganti della Spagna. Un gran risultato quello conseguito oggi al Tennis Club Cagliari, al termine di una maratona durata ben sette ore per avere la meglio della Francia. La partita è iniziata alle 9 e si è conclusa dopo le 16, quando sul campo centrale era già iniziata la semifinale maschile: un successo soffertissimo, arrivato per 2-1 dopo tanti ribaltoni.

La vittoria. La prima partita ha visto Carlotta Casali ed Emily Stellato concedere il primo set 6-4 a Pothier-Soubrie, poi però il doppio 3-6 ha permesso all’Italia si prendersi l’incontro iniziale in 119'. A seguire la sfida più lunga: ben 2 ore e 41’ per Carolina Orsi e Giulia Sussarello, che pur avendo superato 5-7 Collombon-Godallier hanno poi perso 7-6(4) il secondo e 6-2 il terzo a seguito di un cambio di rotta repentino da parte delle avversarie. Nella partita decisiva, Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena sono riuscite a tenerla all’interno dei due set: 5-7 3-6 su Ginier Barbier-Touly, con esultanza sfrenata di tutto il gruppo al punto conclusivo che chiude il discorso in 95'. Il tutto mentre la Spagna aveva già ampiamente vinto sul Portogallo 3-0, con le tre partite durate in maniera complessiva 2 ore e 45’ e tutte aggiudicate in due set (tre 6-0, un 6-1, un 6-2 e un 6-3).

La festa. «Sicuramente la spinta è arrivata per un insieme di cose», afferma Giorgia Marchetti sulla partita finale. «Con Chiara siamo una coppia affiatata anche fuori dal campo, abbiamo poi sentito tutto il sostegno delle compagne e del pubblico. Poi per noi c’è una motivazione in più da sempre a vincere con la Francia». Dello stesso avviso Chiara Pappacena: «Era una partita difficile, contro una coppia abbastanza solida. È fra le vittorie più belle in assoluto della mia carriera, sicuramente la più sentita perché abbiamo portato la squadra alla vittoria e alla finale». Per tutte le ragazze dell’Italia il premio che si concedono per la finale è un bagno al Poetto, prima di pensare alla Spagna.

Il maschile. Alle 16, mentre era ancora in corso la semifinale femminile, è cominciato anche il tabellone degli uomini agli Europei di padel: anche qui si incrociano Italia-Francia e Spagna-Portogallo per le posizioni dalla 1 alla 4. Domani le finali.

