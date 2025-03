L’Italia vola al secondo posto nel medagliere degli Europei 2025 di atletica. A tingere d’oro la penultima giornata di gare ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, i trionfi di Iapichino e Diaz nel triplo e nel lungo. «É stato difficile ma divertente – ha confessato Diaz dopo aver conquistato il primo posto del podio –. Ho aggiustato la mia rincorsa e la mia ansia e sono riuscito a fare il salto giusto» «”Io sono qui” è il titolo che voglio dare a questa medaglia. Il mio sogno era cantare l'inno di Mameli ed è arrivato il giorno, sono molto emozionato, è arrivato il momento di cantare l'inno».

Gli azzurri celebrano anche due bronzi, con il terzo posto di Dallavalle nel triplo e quello del 19enne Matteo Sioli. In mattinata, Ludovica Cavalli ha ottenuto la qualificazione per la finale dei 3.000 metri, mentre Del Buono e Majori non sono riusciti a superare le rispettive gare. Nei 60 metri, Samuele Ceccarelli e Awuah Baffour si sono fermati in semifinale. Ottima prestazione di Eloisa Coro, che ha conquistato il terzo posto negli 800 metri, guadagnandosi l'accesso alla finale. Stessa sorte per Tecuceanu, che ha centrato la qualificazione nella gara maschile.

