La Sardegna occupa i due gradini più alti del podio ai Campionati Italiani giovanili di Endurance che si sono disputati all'Horse Country Resort Congress & SPA di Arborea.

Il titolo tricolore Junior e Young Rider lo ha conquistato Federica Mundula, di Martis, che ha vinto la CEIYJ2* sulla distanza di 120 km in sella a Selena Moon, anglo-araba sarda di proprietà dell'Allevamento del Ma', di Santa Teresa. ll binomio ha conquistato pure la categoria Best Condition, riservata al cavallo che risulta nelle condizioni fisiche migliori al termine dei controlli veterinari fatti a fine gara.

Al secondo posto, staccato di appena 5 secondi, Fabrizio Pintore che ha montato Rundinedda del Golfo, di proprietà di Costantino Sanna, del Team del Golfo di Porto Torres.

Doppietta sarda anche sulla distanza di 100 km nella CEIYJ1*: oro per Martina Berluti in sella a Vendetta Tremenda, anglo-araba di Raffaele Deriu, e argento per Maria Letizia Orecchioni con l'anglo-arabo Udinì, di proprietà di Antonia Angela Mariani. Entrambe del Team del Golfo di Porto Torres allenati da Costantino Sanna. Il binomio Orecchioni-Udinì ha vinto anche la categoria Best Condition.

© Riproduzione riservata