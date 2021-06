Disciplina, costanza, forza e tecnica, un mix di ingredienti trasformati in gocce di sudore e spettacolo sul ring della palestra storica di via Petronia a Porto Torres. Dieci incontri tra i migliori boxeur dilettanti della Sardegna, protagonisti della manifestazione organizzata dalla Turris Martellini.

In primo piano il match finito in parità (categoria élite 1 per 90 kg) che ha visto salire sul quadrato Marco Satta Giannichedda della Se.sa Boxing Porto Torres e Roberto Mura del Boxing club “A.Mura”: solida prestazione per una battaglia a viso aperto tra i due, con Giannichedda che ha saputo far valere il suo allungo, una condotta di gara offensiva che ha trovato un degno avversario. Ottima prestazione dell’idolo di casa Samuel Monte della Martellini contro Giuseppe Nardi del Se.sa Boxing che ha resistito bene ai cambi di ritmo dell’avversario, una sfida (junior 56 kg) ricca di emozioni terminata con un punteggio di parità.

Nella élite 2 per 64 kg si aggiudica l’incontro Giovanni Mocci della Martellini contro Francesco Salis della San Nicola Ozieri (élite 2 per 62 kg) e termina in parità il match tra Elia Murgia della Asd Brigata Cagliari contro Alessandro Manca della Academy Sassari. Buono esordio anche di Marco Maiorani il pugile di casa Martellini sul ring nella sfida finita in parità contro Adriano Haring del Boxing Cagliari (élite 2- 75 kg). Due i combattimenti interrotti per Rsci, per ferita dopo la prima ripresa: assegnata la vittoria a Daniele Cornachia del Boxing Cagliari su Salvatore Serra della Ozieri (èlite 60 kg) e ad Alexandru Cioca Cosmi di El Pinto Oristano su Andrea Catogno del Burruni Alghero (youth 18-57kg). Ottimo temperamento sul ring del boxeur tecnico Oscar Masia della pugilistica Sassari che con scambi puliti e contrattacchi decisi si è aggiudicato il match contro Gianni Scanu del Calangianus (junior 60 kg). Vittoria per Samuele Ortu del Team Erittu che vince con grande determinazione su Vincenzo Conte della Ozieri (schoolboy 52 kg), e sfida aggiudicata anche per Antonio Tamponi sempre del Calangianus su Lorenzo Mura del Burruni Alghero (youth 60 kg).

© Riproduzione riservata