«Grazie a Dio a casa!». Lo ha scritto in una story del proprio profilo Instagram Daniele Scardina, trentunenne campione di pugilato colpito da un'emorragia cerebrale il 28 febbraio scorso alla fine di un allenamento e trasportato d'urgenza all'Humanitas di Rozzano, nel milanese.

La foto lo ritrae a tavola con una grande bistecca davanti a sé.

Dopo 10 mesi di ospedale e riabilitazione dunque “King Toretto”, ex fidanzato di Diletta Leotta, è tornato a casa, nella sua città «con il calore della mia famiglia che siete tutti voi», aveva scritto giorni fa in un post in cui annunciava che a breve avrebbe lasciato l’ospedale.

«Duro lavoro e sofferenza. Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice. Continuare a lottare per un SOGNO. Questo è il mio motto. Continuo a ringraziarvi per il sostegno e l'affetto che mi avete dimostrato ogni giorno anche attraverso i tanti messaggi a cui presto spero di riuscire a rispondere», aveva aggiunto il pugile.

Il dramma sfiorato lo scorso 28 febbraio, quando il campione dei Supermedi si è sentito male improvvisamente dopo un allenamento. La corsa in ospedale, un intervento alla testa, due mesi di coma farmacologico. Poi l’uscita dal reparto di terapia intensiva e la lunga riabilitazione.

