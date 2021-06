Quattro milioni e mezzo di euro per consentire alle società sportive di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica.

La Giunta Solinas ha autorizzato la spesa per la concessione di contributi per la corrente stagione sportiva. I contributi saranno erogati a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche con sede operativa in Sardegna risultanti affiliate alle relative Federazioni o Enti di promozione sportiva.

"E' un contributo forfettario a fondo perduto, finalizzato al sostegno finanziario del settore sportivo a carattere dilettantistico, per contenere il più possibile gli effetti negativi che il protrarsi dell'emergenza epidemiologica Covid sta producendo sul settore sportivo regionale, sugli atleti e sulle loro famiglie", ha detto il presidente della Regione Christian Solinas, che ribadisce il ruolo fondamentale dello sport dilettantistico.

Una quota di 250mila euro andrà a favore delle società sportive che militano in campionati di Lega Pro, con sede operativa sempre in Sardegna. Questo contributo è finalizzato a sostenere le spese direttamente collegate al campionato di calcio di Lega Pro, nel corso della stagione sportiva 2020/21, o comunque nell'anno solare 2021, già sostenute o da sostenere, comprese quelle relative all'adozione delle misure Covid. Sarà poi compito delle Federazioni e degli Enti di promozione sportiva - spiega una nota della Regione - individuare le società ed associazioni dilettantistiche a loro affiliate, utilizzando il criterio del maggior favore, qualora una SSD/ASD, pur esistendo, sia in ritardo con il pagamento della quota di affiliazione.

Il contributo ai diversi comitati regionali è dato sulla base del numero di società affiliate nel 2020.

(Unioneonline/v.l.)

