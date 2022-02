Niente da fare per l’Italia del curling a squadre, gli azzurri sono stati sconfitti per la quarta volta di fila.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simon Gonin, bronzo agli Europei dello scorso anno, sono stati superati anche dalla Russia, col punteggio di 10-7, ora è molto più difficile il percorso di qualificazione alle semifinali. Gli italiani devono affrontare la Svizzera in cerca di una prima vittoria per invertire la tendenza e riportare un po' dell'entusiasmo regalato dalla medaglia d'oro nel torneo di doppio misto da Amos vinta da Mosaner e Stefania Constantini.

Il maltempo ha causato rinvii per varie gare ma non per la seconda manche di slalom gigante a Yanqing.

Lo svizzero Marco Odermatt ha vinto la medaglia d'oro. L'argento è stato conquistato dallo sloveno Zan Kranjec, il bronzo dal francese Mathieu Faivre.

Le difficili condizioni di gara, sotto una fitta nevicata e con visibilità ridotta, hanno penalizzato i concorrenti, l’italiano Luca De Aliprandini è arrivato solo sesto.

(Unioneonline/s.s.)

