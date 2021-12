Fred Sinistra, campione belga di kickboxing, è morto all’età di 41 anni.

L’atleta, che in carriera ha vinto diversi titoli mondiali ed europei e che era considerato “l’uomo più forte del Belgio” era un no vax convinto e più volte, anche sui social, aveva negato la pandemia, definendo il Covid solo “un piccolo virus”.

A fine novembre era stato ricoverato all’ospedale di Liegi, dove era stato convinto presentarsi dal suo allenatore, con i sintomi del Covid e con difficoltà respiratorie ed era risultato positivo. Dopo due settimane di terapia intensiva aveva però deciso di lasciare l’ospedale, per curarsi da solo a casa, con solo l’ausilio dell’ossigeno.

"Grazie per il vostro supporto, tornerò più forte di prima”, aveva annunciato ai suoi follower. Le sue condizioni si sono invece aggravate e Sinistra è deceduto.

Nonostante il decesso, la moglie, annunciando la notizia della morte, ha parlato di fake news, scrivendo sul suo account Instagram: "Non è morto di Covid, mio marito non avrebbe mai accettato che la sua fine fosse strumentalizzata per diffondere la paura e spingere alla vaccinazione".

(Unioneonline/l.f.)

