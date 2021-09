Incontro speciale a Cala Gonone, tra Daniel Dean Pembroke, medaglia d’oro nel giavellotto alle Paralimpiadi di Tokyo, e i sette ragazzi Down che stanno partecipando alla “Route21 Chromosome on the Road”, il giro d'Italia in Harley organizzato da Gian Piero Papasodero, che ha fatto tappa proprio nella frazione di Dorgali, dove il campione vive per buona parte dell'anno insieme alla sua compagna sarda, Martina Mula. L’occasione per una chiacchierata per parlare di disabilità e sport.

L'atleta paralimpico e i giovani biker si sono ritrovati al bar Retrovino, che ha organizzato un rinfresco in onore dei suoi ospiti speciali, mentre in sottofondo risuonavano l'inno nazionale italiano e inglese.

Dan ha anche mostrato la medaglia conquistata, prestandola anche a uno dei giovani, per alcune foto. Questo perché – ha spiegato – “in lui ho visto la mia stessa determinazione ad affermare la sua normalità a vivere la vita al meglio delle sue possibilità. Spero che capisca che se ci credi veramente i sogni si realizzano, nonostante tutto. Ho avuto occasione di parlare anche con Gian Piero Papasodero e sono rimasto sorpreso e ammirato dal suo progetto. La Route21 è una bellissima iniziativa che arricchisce i ragazzi che vi partecipano".

"È stato un incontro molto positivo – spiega invece Martina Mula, compagna di Pembroke - in quanto Dan si sta muovendo in questa direzione. Lui stesso essendo affetto da una malattia genetica degenerativa agli occhi. E si sta impegnando a lanciare un messaggio positivo di speranza soprattutto ai ragazzi giovani. Vuole portare nelle scuole la sua testimonianza che nonostante la disabilità questo non gli ha impedito di viaggiare, fare sport e inseguire i suoi sogni”.

Organizzata dall'associazione Diversa-Mente di Verona e partita il 4 settembre da Cervia, nel suo lungo viaggio la Route21 tocca ben 25 città tra cui Monza, Genova, Pontedera, Ancona, Crotone, Salerno, Catania, e poi di nuovo su verso Roma e Viterbo, dove si concluderà domenica 3 ottobre.

(Unioneonline/l.f.)

