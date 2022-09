Alex Zanardi torna nella sua casa di Noventa Padovana. Il campione era stato ricoverato al San Bortolo di Vicenza dopo che un incendio aveva danneggiato i macchinari necessari per l’assistenza domiciliare di cui necessita a seguito di un grave incidente avvenuto nel 2020 durante una gara di handbike.

A inizio agosto il rogo, partito dall’impianto fotovoltaico, lo aveva costretto al trasferimento nella struttura sanitaria ma sempre al San Bortolo era stato l’anno scorso, nell’aprile 2021. Poi era tornato in famiglia per Natale e definitivamente a gennaio 2022. Le cure riabilitative seguono l’incidente avvenuto in Val d’Orcia: con la sua handbike Zanardi era finito contro un camion nel Senese.

Moglie e figlio lo hanno sempre assistito, lui fa progressi ma molto lentamente. Eppure la forza non lo ha mai abbandonato. Adesso, col ritorno a casa dopo 76 giorni, il campione sarà sempre circondato dal grande affetto della famiglia.

