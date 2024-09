Al via oggi la World Beach Soccer Cup, che fino al 22 settembre farà di Alghero la capitale internazionale di questo sport. La manifestazione mondiale ha scelto per il terzo anno la Sardegna come sua sede (dopo Cagliari 2022 e già Alghero lo scorso anno).

Oggi si inizia con l'Ebsl Superfinal 2024, la fase finale dell'Europeo per Nazionali maschili e femminili.

Subito in campo l'Italia: le azzurre affronteranno la Repubblica Ceca alle 16.45, mentre dalle 18 si giocherà Italia-Estonia maschile.

