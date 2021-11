E’ morto a Roma Giampiero Galeazzi.

Giornalista sportivo della Rai, telecronista, conduttore ed ex canottiere, aveva 75 anni e da tempo soffriva di una malattia.

Di origini piemontesi, nel 1967 vinse il campionato italiano nel singolo di canottaggio e nel 1968 nel doppio con Giuliano Spingardi, partecipando anche alle Olimpiadi di Città del Messico.

Quindi l'ingresso in Rai come giornalista sportivo. Indimenticabili le telecronache per le vittorie olimpiche dei fratelli Abbagnale nel 1988 a Seul e di Rossi e Bonomi a Sydney nel 2000, e la conduzione di 90° minuto, storico programma sportivo della Rai dedicato al campionato di Serie A.

