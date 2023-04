Se è vero che abbandonare l’ultimo posto in classifica non è più possibile, all’Hermaea Olbia resta ancora un obiettivo: quello di vincere almeno una partita nella poule promozione della A2 femminile di volley, che per la squadra di Dino Guadalupi si chiuderà domani sul campo del Volley Soverato.

Stagione ai titoli di coda, dunque, per le galluresi, che nell’ultimo appuntamento dell’anno affronteranno la penultima della classe. Chiaramente fuori dai giochi, come l’Hermaea, per i playoff. «In termini di punti e di classifica non c’è più tanto in palio, ma la squadra, lo staff e la società vogliono onorare al meglio l’impegno e regalarsi quella prima vittoria nella poule promozione che, nonostante le discrete prestazioni, fino a oggi non è arrivata anche per merito degli avversari», interviene Guadalupi.

«Affrontiamo un avversario che si è comportato bene sia nella prima che nella seconda fase del campionato, ottenendo delle vittorie prestigiose: ci aspettiamo una gara complicata su un campo tradizionalmente caldo. Resta comunque forte l’intenzione – conclude il coach delle biancoblù – di regalarci una gioia per coronare il percorso compiuto in questa stagione». Squadre in campo alle 18, al PalaScoppa di Soverato arbitreranno Capolongo e Stancati.

© Riproduzione riservata