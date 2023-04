A una gara dalla fine della poule promozione, senza ambizioni di playoff in quello che sarà l’ultimo appuntamento della stagione, l’Hermaea Olbia ha ancora un obiettivo.

Migliorare il bottino delle precedente annata nella A2 femminile di volley, chiusa con 33 punti in classifica. Ultima a quota 31 alla vigilia della trasferta sul campo del Volley Soverato, in programma sabato, la squadra di Dino Guadalupi va a caccia del primo successo della post season per archiviare in bellezza il torneo, ottavo consecutivo in cadetteria.

Come le galluresi, anche il Soverato, penultimo in classifica con 37 punti, non ha più nulla da chiedere alla stagione, ma nella poule promozione ha fatto meglio dell’Hermaea, vincendo due partite al tie-break contro Busto Arsizio e Brescia, e vorrà concludere l’esperienza con un successo davanti al suo pubblico. Si preannuncia, insomma, una bella sfida.

