Sfida per la salvezza. Per l’Hermaea Olbia il match casalingo di domenica contro la Cbl Costa Volpino è uno scontro diretto: al GeoPalace, in occasione della 4ª giornata di ritorno della Serie A2 Femminile, si sfidano, infatti, le ultime della classe.

Con 10 punti, la squadra di Dino Guadalupi precede con un vantaggio di 2 lunghezze la matricola bergamasca. Un margine risicato che rende la posta in palio ancora più pesante: «La situazione va tenuta sott’occhio: è importante risalire la china e faremo di tutto per riuscirci», avverte l’opposto Virginia Adriano, miglior realizzatrice, finora, delle galluresi, che persero la gara di andata 0-3. «Rispetto al primo confronto stagionale sono cambiate molto, hanno fatto ricorso al mercato cambiando quasi per intero il sestetto», aggiunge l’azzurra a proposito dell’avversario, «ma ci aspettiamo anche stavolta una squadra pronta ad andare su ogni pallone: dovremo fare al nostro meglio per metterle in difficoltà sul break-point e ottimizzare muro e difesa, soprattutto su palle sporche e azioni lunghe». Per chi, come l’Hermaea, arriva da quattro sconfitte consecutive, servirà anche e soprattutto una prova mentale.

Ma Adriano insiste su un aspetto in particolare: «In questo momento penso serva un po’ di continuità nell’attacco per avere una maggiore sicurezza quando affrontiamo partite come quella di domenica», dice la giocatrice biancoblù. «Nella fase cruciale del campionato, quando avremmo potuto rimontare in classifica, il calendario ci ha messo di fronte diverse squadre di alta fascia, e di fronte a questi ostacoli», conclude, «non siamo riuscite a produrre delle prestazioni eccellenti».

Squadre in campo al GeoPalace alle 16: arbitrano Luca Pescatore e Marco Pazzaglini.

