Il calciomercato nei dilettanti entra nel vivo. In Eccellenza, Adriano Bachis è il nuovo preparatore dei portieri dell’Ossese. Tra le sue esperienze più importanti quelle con l’Arzachena in C, il Budoni in D e con Nuorese, Ghilarza e Tonara. In panchina nei giorni scorsi era stato confermato Giacomo Demartis.

Per il campionato di Promozione, il difensore Roberto Manca (1994), la scorsa stagione all’Usinese, rientra al Castelsardo. Ha giocato anche con Stintino, Li Punti e Thiesi. Trovato l'accordo anche con l’attaccante Nicolò Cirotto (2002), ex Li Punti. Il primo colpo era stato quello del centrocampista Antonio Mastino.

L’Uta conferma per la quinta stagione di fila l’attaccante William Amorati. L'Usinese ha trovato l'allenatore: si tratta dell'ex Macomerese Pierluigi Scotto.

