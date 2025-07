Dopo Pasquale Costanzo, l’Olbia “perde” Cristiano Rizzo. Il centrocampista romano, classe 2006, ha firmato col Sondrio allenato da Marco Amelia, che l’aveva portato in Gallura l’anno scorso dal Frosinone. Come Costanzo, anche Rizzo faceva parte dei giocatori che l’Olbia avrebbe voluto confermare, ma a parità di categoria – la Serie D – il richiamo dell’ex tecnico dev’essere stato più forte, aiutato dall’incertezza che ancora regna intorno al club presieduto da Guido Surace.

A due giorni dalla scadenza del termine per l’iscrizione al campionato e il versamento degli stipendi di maggio, l’Olbia non avrebbe ancora provveduto alla presentazione della documentazione necessaria e al pagamento di quanto dovuto, un dato di fatto che, al di là delle speculazioni su possibili catastrofici scenari, visto il precedente dell’anno scorso non rasserena l’ambiente.

Intanto, la prima uscita ufficiale dei bianchi avverrà la penultima domenica di agosto. La Lnd ha comunicato la data di inizio della Coppa Italia, al via il 24 agosto, due settimane prima del campionato. Come da copione, la stagione inizierà con un derby contro una tra Latte Dolce, Budoni e Monastir. Ma occhio a Costa Orientale Sarda, Ilvamaddalena e Atletico Uri, che dopo la retrocessione dello scorso maggio hanno presentato la domanda di ripescaggio. Per allora l’Olbia avrà già nelle gambe un mese di preparazione, che inizierà il 23 luglio a Monti, e una rosa (si spera) al completo.

Al momento, del gruppo a disposizione del tecnico Lucas Gatti fanno parte i confermati Ragatzu, Pani e Islam, più Anelli, Santi e Furtado, legati all’Olbia da un biennale, e sei ragazzi del vivaio, gli under Cubeddu, Cassitta, Baltolu, Marrazzo, Vacca e Zaru, promossi a titolo definitivo in prima squadra. Tra i prossimi obiettivi di mercato le conferme di Ascioti, Buschiazzo, Marroni, Cabrera e Biancu, e gli ex Ilva Lobrano e Izzillo, mentre De Grazia e Arboleda potrebbero accasarsi altrove.

Gatti, che è stato presentato un mese fa nella sala stampa del “Nespoli”, non ha ancora siglato il contratto che lo legherà all’Olbia per la prossima stagione. Tornato a Londra dopo la conferenza stampa di inizio giugno, l’allenatore argentino è atteso in città tra qualche giorno per la firma.

