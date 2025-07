La società Tavolara Calcio, che milita in Seconda Categoria, annuncia di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe 1992 Francesco Mannoni per la stagione 2025-2026. Un altro grande colpo da parte del club, che punta al rilancio con l’immediato ritorno in Prima Categoria.

Ai nastri di partenza della prossima stagione si annuncia una squadra in gran parte nuova. Fra gli altri acquisti di spicco, gli ultimi in ordine di tempo sono Nicola Raimo (ha vinto l’ultima Eccellenza col Budoni) e l’attaccante argentino Sergio Valenti, ex bomber di Ilvamaddalena e Tempio.

Dopo l'arrivo del nuovo allenatore Michele Tamponi, continua così la campagna acquisti della società.

