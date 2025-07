Tutte le società vincitrici dei campionati regionali, giovanili e di calcio a 5, ma anche i premi del concorso con L'Unione Sarda per i migliori giocatori e i capocannonieri di Eccellenza e Promozione. È il programma della nuova edizione del Gran Galà del calcio sardo, organizzato dal Comitato Regionale Sardegna della Figc e che si terrà venerdì alle 18.30 nella sala convegni dell'hotel "L'Anfora" di Tramatza, al chilometro 103 della statale 131.

Fra i tanti club che saranno protagonisti, in quattro hanno lasciato i tornei sardi per fare il salto a livello nazionale: Budoni e Monastir sono passate dall'Eccellenza alla Serie D, le ragazze dell'Atletico Uri sono state promosse dall'Eccellenza femminile in Serie C mentre il Città di Cagliari ha vinto la Serie C1 di calcio a 5 e giocherà in Serie B. Ci saranno anche i premi per le vincitrici della Coppa Disciplina e del Progetto di valorizzazione dei giovani calciatori.

Per quanto riguarda i premi del concorso con L'Unione Sarda, nei migliori giocatori (votati dagli allenatori delle squadre avversarie, che hanno espresso tre nomi per ciascuna partita) una coppia in testa: Madou Mabo del Barisardo e Stefano Mereu dell'Alghero, entrambi a 23 punti. In Promozione hanno chiuso davanti a tutti Federico Usai del Lanusei per il Girone A (24 preferenze) e Domenico Saba dell'Usinese per il B (26).

I capocannonieri sono Ezequiel Franchi dell'Ossese in Eccellenza (15 gol come Sergio Nurchi del Monastir e Nicolás Ricci del Carbonia, riceve lui il premio perché rispetto agli altri due ha giocato meno partite), Alfredo Francisco Martins del Lanusei nel Girone A di Promozione (24 reti) e ancora Saba nel B con 26 centri.

La serata sarà condotta dai giornalisti Valentina Caruso ed Enrico Pilia. Saranno inoltre conferite le benemerenze regionali, riconoscimenti assegnati a dirigenti sportivi chi si sono distinti a vario titolo nel corso della loro carriera. Presenti i massimi dirigenti sportivi federali sardi.

