L’Oschirese ha annunciato la conferma del capitano Davide Budroni, protagonista con venti reti nella scorsa stagione di Prima categoria. In Seconda categoria il Tavolara, che ha tesserato l’esperto Nicola Raimo (1994), ex di Budoni, Francavilla, Lanusei, San Teodoro e Casarano. L’obiettivo della società biancoverde, guidata dall’esperto tecnico Michele Tamponi (ex Serie D), è chiaramente il salto di categoria.

Intanto arrivano richieste per Giovanni Montis, ex Città di Selargius e La Pineta, e per Gianni Perra, ex Sinnai. Infine, Paolo Pinna è il nuovo allenatore degli Allievi regionali del Settimo. Dopo alcuni anni Tonio Diana, ex calciatore del Sinnai, con campionati superiori giocati nella penisola, ha deciso di riprendere ad allenare. Per lui sono arrivate le prime offerte. «Il calcio mi manca: sto vagliando alcune richieste».

