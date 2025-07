Andrea Meloni, 55 anni, farmacista, è il nuovo presidente del Carbonia calcio. È stato eletto ieri sera dal consiglio dei soci. Succede così a Stefano Canu, 62, dimissionario, rimasto in carica alla guida del Carbonia dal 2020, due trascorsi in serie D e tre in Eccellenza.

Canu ha lasciato la mansione due settimane fa e nel frattempo i soci hanno iniziato una fase di interlocuzione per capire chi potesse assumere la guida del club biancoblu.

