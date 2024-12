L’Hermaea Olbia cede nettamente sul campo della capolista Futura Giovani Busto Arsizio, e Dino Guadalupi riconosce la superiorità dell’avversario.

Nel post partita del PalaBorsani di Castellanza, dal quale le galluresi sono uscite sconfitte 0-3 con parziali 18-25, 10-25, 14-25, il coach analizza l’andamento del match e la prestazione della sua squadra, evidenziando il valore della formazione di casa, che va alla sosta con 32 punti in classifica e 5 di vantaggio sull’Itas Trentino, prima delle inseguitrici, in attesa del recupero di domenica tra le trentine e l’Altafratte Padova.

«Difficile trovare una spiegazione tecnica precisa perché oggettivamente mi sembra che a questo livello non ci siamo proprio: ci manca fisicità, intensità e tecnica, quindi diventa tutto complicato, perdi l’identità di gioco, ed è sembrato che avessimo poche possibilità di affrontare l’avversario», ha spiegato Guadalupi ieri, a fine gara.

«Loro sono anche cresciute rispetto all’andata, per cui complimenti a Busto. Avremmo dovuto fare il massimo almeno per restare in partita, sperando di mettere pressione all’avversario per farlo giocare al di sotto delle sue qualità, ma è successo esattamente il contrario: non siamo riusciti a esprimere una qualità di base, e la tattica ha contato poco perché l’aspetto tecnico è stato predominante», ha aggiunto l’allenatore dell’Hermaea. Che conclude così: «Che questo sia un punto di partenza per alzare ulteriormente il livello in allenamento e curare i dettagli, e poi andremo a giocarci le nostre chance: in classifica siamo tutti lì».

All’indomani della 4ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley le biancoblù confermano il sesto posto con 19 punti e 3 di gap dalla poule promozione, e al ritorno in campo il 5 gennaio lo scontro diretto con l’Altafratte Padova andrà in scena al GeoPalace, dove l’Hermaea potrà contare sul suo pubblico, che come pochi sa fare la differenza.

