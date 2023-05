La Ferrini cade e lascia il primo posto della serie A Élite maschile, ma rallentano anche le sue compagne di fuga, grazie anche al pari dell’Amsicora con la Tevere.

Termina lo stato d’ansia di Amsicora e Ferrini nella Élite femminile, che vincendo chiudono il discorso salvezza e dividono il secondo posto a una giornata dalla fine.

Vince e soffre la Juvenilia Uras, in serie A1, il traguardo della promozione è vicino ma non è ancora finita.

SERIE A ÉLITE MASCHILE

Dopo otto partite la Ferrini si arrende, a Roma è stata battuta dal Butterfly 4-2. Lascia il primo posto al Valchisone, resta al secondo posto insieme al Bra, sconfitto, entrambi raggiunti dalla Tevere che ha pareggiato. Sembrava, quella di Roma, una partita orientata in favore della Ferrini, in vantaggio 2-1 al riposo, grazie alle reti di Perez e Ojeda. Dopo un corto non sfruttato dai cagliaritani, il pari del Butterfly, che successivamente va con insistenza a caccia del successo che arriva con due reti nell’ultima frazione.

L’Amsicora accarezza l’idea di un successo clamoroso sul campo della Tevere, ma in vantaggio di due reti si fa raggiungere e chiude con un pari, 2-2.

Boi segna il vantaggio dopo nove minuti al termine di un prolungato attacco dopo un corner corto. Giuliani raddoppia dopo l’intervallo, ma inizia la riscossa della Tevere, che realizza due corti e pareggia. L’Amsicora non lascia spazio, prova a vincere ma rischia nel finale, quando Manca deve intervenire tre volte sulla stessa azione, e sul successivo contropiede Hassan, servito da Atzori, viene chiuso al momento della conclusione.

SERIE A ÉLITE FEMMINILE

Salve, seconde in classifica e in corsa per un posto nella finale scudetto. È il destino di Amsicora e Ferrini, che si giocheranno con la mente libera un posto in finale (con il primo posto del Butterfly inattaccabile) nell’ultima giornata, domenica prossima.

L’Amsicora ha battuto l’Argentia, già retrocessa, per 4-1 ma ha sofferto sino all’ultimo quarto. Vantaggio immediato di Carosso, che torna a segnare dopo l’infortunio, e raddoppio di Palumbo. L’Argentia, sebbene retrocessa, non ci sta a fare da comparsa e riapre la partita nella seconda frazione. L’Amsicora sembra accusare la nuova situazione ma le lombarde non impensieriscono Vecchiatto che dve svolgere lavori di ordinaria amministrazione. E nell’ultimo quarto prima Ceratto e di nuovo Carosso, chiudono la partita.

La Ferrini compie il suo capolavoro nell’incontro spareggio di Torino, dove ha battuto 5-3 Torino Universitaria, che si giocava le ultime speranze sia di salvezza che di rincorsa verso il secondo posto. Vantaggio di Inaudi, rimonta delle piemontesi, controsorpasso di Muccelli su rigore e Palmas, nuovo pari del Torino con tripletta di Briski. Ultima frazione, la Ferrini spinge e passa ancora con Inaudi, infine con Granatto allo scadere. Il secondo posto è un affare tra Amsicora e Ferrini, con il Lorenzoni terzo incomodo che insegue.

SERIE A1 MASCHILE

C’è voluta tutta la forza di volontà della Juvenilia Uras per venire a capo dell’HT Bologna, avversario per tradizione sempre difficile, e vincere in rimonta 4-3. Significa primo posto a un turno dalla fine, insieme a Reggio Emilia, sfavorito per peggiore differenza reti negli scontri diretti. Andrea Tocco e Rizwan rimontano lo svantaggio iniziale, Bologna opera un nuovo sorpasso e conduce 3-2. Il pakistano Rizwan sale dalla difesa, si fa carico della rimonta, procura due corti che realizza. Sabato si decide nella trasferta di Pitenza Picena.

Nel girone B il Cus Cagliari è stato battuto dall’HC Roma per 2-1, rete di Olla. Termina con un turno di anticipo l’avventura dell’HT Sardegna in serie A1. Battuto dalla Lazio per 6-0 retrocede matematicamente in A2.

