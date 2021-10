Pronta la replica fuori casa di Sant'Elena e Taloro al successo di sabato della capolista Ferrini vittoriosa ad Arbus con l'ennesima dimostrazione di forza. Il distacco fra Ferrini e Taloro e Sant'Elena resta invariato quindi di due punti. Il Sant'Elena ha vinto sul campo del Porto Rotondo per 2-1, il Taloro si è imposto con lo stesso risultato col porto Rotondo sempre in trasferta.

Un campionato chiaramente dominato da Ferrini, Taloro e Sant'Elena con tutte le altri incapaci di reggere il loro ritmo. La grande delusione è il Castiadas che anche oggi non è andato oltre il pari casalingo contro il Ghilarza. Vittoria del Bosa sempre per 2-1 a Guspini, e dell'Arbus, travolgente (3-0) sul terreno dell'Idolo. Vittoria per 3-2 del Monastir con l'Ossese e del Budoni con la Nuorese (2-1), e della Ferrini (2-0) a Villacidro.

