Pareggiano Cos e Arzachena, l'Atletico Uri vince a sorpresa sul campo di La Maddalena e lascia l'ultimo posto in classifica al Nola. Una giornata ricca di colpi di scena anche per le sarde di Serie D.

L'Uri, che non faceva punti da tempo, ha clamorosamente espugnato il campo dell'Ilvamaddalena imponendosi per 4-3 al termine di una gara rocambolesca con tanti gol, emozioni, cartellini gialli e rossi. I gol di Donbrowoski, Loru, Ravot, Samb, Fadda, Altolaguirre, Facellu, Cacheiro.

Tre punti d'oro per la squadra di Massimiliano Paba in chiave salvezza. Una sconfitta inaspettata per l'Ilva.

Pari (1-1) fra Cos e Arzachena. Dopo un primo tempo senza grandi occasioni, l'Arzachena è passata in vantaggio con Sartor; immediata la reazione della Cos che ha pareggiato al 96' con Floris su azione di calcio d'angolo.

