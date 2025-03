Torna l'ora legale con l'inizio delle gare di Eccellenza programmato per le 16. In calendario, per domani: Villasimius-Budoni, Barisardo-Iglesias, Carbonia-Calangianus, Ghilarza-Alghero, Monastir-Ossese, Nuorese-Ferrini, San Teodoro-Li Punti, Tempio-Taloro.

Grande l'attesa a Villasimius dove il Budoni potrebbe centrare anche la serie D. Il Villasimius punta ad un risultato di prestigio. Le squadre di Nicola Manunza e Raffaele Cerbone hanno finora giocato una stagione straordinaria.

Il Villasimius sta chiudendo subito dietro le grandi; il Budoni sta centrando l'obiettivo prefisso: la Serie D persa lo scorso anno con una sfortunata retrocessione. Atteso il pubblico delle grandi occasioni. Il Budoni ha sempre richiamato i tifosi che amano il bel calcio.

Lo stesso Villasimius gioca bene si sa difendere, sa proporsi a centrocampo e in avanti. Lo spettacolo è insomma assicurato. Attesa anche per Monastir-Ossese con i locali che puntano a conservare il secondo posto dopo un girone di ritorno che non ha confermato lo strapotere dell'andata. La Ferrini cerca punti a Nuoro, il Tempio è atteso dall'insidiosa trasferta di Gavoi. L'Alghero cerca la salvezza contro il già retrocesso Ghilarza. Come il San teodoro col Li Punti.

© Riproduzione riservata