Secondo rinvio consecutivo per la Villacidrese, ancora alle prese con positivi nel gruppo squadra. La formazione guidata da Graziano Mannu, che già domenica scorsa non aveva potuto disputare il match interno col Monastir (al momento recupero fissato per giovedì prossimo), non scenderà in campo nemmeno domenica in casa del Budoni: la sfida coi galluresi si giocherà mercoledì 4 maggio alle 16. Sale così a tre la lista di partite in meno, con Ferrini-Sant'Elena in programma il 27 aprile sempre alle 16. In Serie D nessun anticipo (tutte domenica alle 15), mentre ce ne sono diversi nei campionati regionali.

Eccellenza. Restano quindi otto partite nel weekend per la terzultima giornata. Si comincia sabato con due anticipi: alle 16 Bosa-Sant'Elena, mezz'ora più tardi Ghilarza-Li Punti. Il clou di domenica è rappresentato da Ferrini-Taloro Gavoi, appaiate al terzo posto a -4 dalla capolista Ilva (i cagliaritani con una partita in meno). Nella corsa per la Serie D i maddalenini ospitano l'Arbus, l'Ossese in mezzo alle semifinali di Coppa Italia col Barletta (ieri ha perso 3-1 l'andata) riceve il Porto Rotondo ed è ora a -3 dalla vetta.

Promozione. Nessun anticipo nel girone A, dove domenica alle 16 si gioca la penultima giornata. È invece la terzultima nei raggruppamenti B e C: nel primo domani alle 19 apre Paulese-Bittese, poi sabato alle 16 Tonara-Seulo e alle 17 Sadali-Ozierese; nel secondo sabato alle 16 Stintino-Lanteri Sassari e Thiesi-Valledoria.

Le altre. Completano il programma di anticipi sei gare in Prima Categoria (cinque sabato più Torpè-Benetutti domani alle 19) e sette di Seconda (Calangianese-Palau domani alle 19.30, gli altri sei sabato).

