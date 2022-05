Penultima giornata, si avvicina la resa dei conti. Nel torneo maschile Ferrini già ai playoff scudetto, l’Amsicora li insegue. Entrambe faranno comunque parte della serie A èlite della prossima stagione. Nella A1 femminile non può sbagliare l’Amsicora nella volata scudetto, la Ferrini resta alla finestra non senza stati d’ansia.

A1 Maschile. Domani ultima partita della Ferrini, che sabato scorso pur riposando ha acquisito la certezza dei playoff, grazie al pari del Bondeno. A Mori, contro l’Adige ultimo in classifica, gioca per chiudere al primo posto il girone B. E attende ciò che accadrà nelle ultime due giornate nel girone A, dove Tevere, Bra e Butterfly lottano per due posti. Una delle tre sarà la sua avversaria nei playoff.

L’Amsicora ospita a Ponte Vittorio la Lazio dell’ex Luca Angius. Cagliaritani reduci da sei vittorie consecutive, la Lazio in caduta libera dopo un avvio promettente. Ma l’impressione è che la corsa verso i playoff (e per il secondo posto) si deciderà sabato prossimo nello scontro diretto con il Bondeno.

Il girone A non ha regalato grandi soddisfazioni alle tre formazioni sarde, che già pensano alla futura serie A1, o seconda divisione. Domani gioca solo il Cus Cagliari, a Roma contro la capolista Tevere, quindi un match con elevato indice di difficoltà per gli universitari. Che rinfrancati dalla vittoria nel derby con la Juvenilia Uras, puntano comunque a chiudere al quinto posto del girone. Juvenilia Uras-Bra è stata giocata il 3 aprile (vittoria del Bra 3-1), l’HT Sardegna osserva il turno di riposo.

A1 Femminile. Il calendario sembra offrire una chance all’Amsicora che domenica sarà impegnata a Roma contro il San Saba, ultimo in classifica con appena tre pareggi. Non ci sono alternative ai tre punti, anche se la formazione romana crea in ogni partita più di un grattacapo. La volata scudetto è più che mai incerta. Come è incerta la corsa per gli ultimi posti nella Top Level della prossima stagione. La Ferrini riposa, e guarda al risultato del Valverde a Roma con il Butterfly. E’ fatta se la squadra siciliana non vince, diversamente dovrà cercare il punto decisivo sabato prossimo al “Maxia”.

Finali Giovanili. Dopo l’Amsicora, domenica scorsa finalista a Roma nell’Under 18 maschile e battuta dal Butterfly, altra due formazioni sarde saranno impegnate nel weekend. A Moncalvo si assegna il titolo Under 14 maschile. Nel girone eliminatorio le avversarie dell’Amsicora sono HC Riva, Potenza Picena e Galatea. Titolo Under 14 femminile a Bra, dove è presente il Cus Cagliari, opposto ad Argentia e HC Riva.

