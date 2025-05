La Serie C Unica maschile è pronta a eleggere la sua regina. Domenica 25 maggio alle 17.30, al Centro Polifunzionale di Sorso, va in scena gara 1 della finale che mette di fronte le due dominatrici della regular season: Innovyou Sennori e Olimpia Cagliari, rispettivamente prima e seconda forza del campionato.

In palio non c’è solo il titolo regionale, ma anche l’accesso agli spareggi promozione (Conference Sud) che mettono in palio un posto nella Serie B Interregionale della prossima stagione.

I favori del pronostico pendono dalla parte del Sennori, che ha disputato una stagione pressoché perfetta: 20 vittorie su 20 partite nella prima fase, poi il successo nei playoff contro Torres e Coral Alghero, con l’unica sconfitta stagionale arrivata proprio in semifinale contro la squadra catalana (95-75 nella gara di ritorno). Il gruppo allenato da Gabriele Piras fa leva su esperienza e fisicità, incarnate nei lunghi Hubalek e Cordedda, due armi pesanti in un sistema di gioco solido e collaudato.

L’Olimpia arriva all’atto conclusivo con un percorso non meno brillante. Dopo il secondo posto in regular season (16 vittorie e 4 sconfitte, tra cui le due contro il Sennori), i ragazzi di Roberto Zucca hanno eliminato Sant’Orsola ai quarti – riscattando il ko in gara 1 – e poi regolato Calasetta in due partite in semifinale. Il progetto Olimpia fa da serbatoio anche alla prima squadra dell’Esperia: un gruppo che ha già assaggiato la B Interregionale nel corso dell’annata e che ora vuole continuare a stupire.

La finale si gioca al meglio delle tre gare: gara 2 è fissata per mercoledì 28 maggio alle 20.30 a Cagliari (via Pessagno), mentre l’eventuale bella si disputerà sabato 31 maggio nuovamente a Sorso, sul parquet del Sennori.

Ad arbitrare gara 1 saranno Alberto Putzulu di Quartu Sant’Elena e Riccardo Solinas di Sestu.

