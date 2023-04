Questa è la notte degli arrivi, dei primi, per la prima edizione della regata velica d’altura internazionale “Cagliari–Monaco”, inserita nella manifestazione “Cagliari-Montecarlo sea week”, organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Cagliari insieme con lo Yacht Club Porto Rotondo e lo Yacht Club Monaco, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

Dopo due giorni di navigazione, comando sempre Botta dritta (dell'armatore Adalberto Miani, condotta da Adamo Spinsante), con 3 miglia di vantaggio su Furibonda (portata dall’armatore Giancarlo Vedelago con lo skipper Roberto Tamburelli). Un testa a testa destinato ad arrivare fino in fondo d entrambee potrebbero tagliare il traguardo durante la notte. Nell’ultimo aggiornamento, delle 20, Botta dritta risulta a poco più di 29 miglia dalla linea di arrivo, posta all’imboccatura del porto di Montecarlo. Le duellanti hanno potuto navigare con il vento a favore, forti del mare aperto.

Condizione favorevole negata agli inseguitori che per tutto il giorno hanno dovuto fare i conti con la bonaccia, rallentando lungo la costa orientale della Corsica. L’arrivo di Mariella (Falcone), Free Emotions (Fadda) e Revolution (Bandino) è previsto per venerdì mattina, comunque entro l’orario limite fissato alle 19. Preferisco (Cau) è uscito di scena per problemi di natura tecnica durante il forte maestrale tra Caprera e la Corsica.

