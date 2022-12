L’atletica sarda non conosce vacanze e oggi ha festeggiato il Natale con il classico appuntamento della ‘’Curri a Pirri po Santu Stevini’’, manifestazione di 9 km su strada con partenza e arrivo nella ex Vetreria di Pirri. Ad organizzare il tutto l’Uisp in collaborazione con la Municipalità di Pirri.

Tra gli uomini, a vincere è il giovane Junior Valerio Caredda dell’Atletica Ogliastra che, al termine dei tre giri da 3 km, si è imposto in 31’05’’ davanti a Edoardo Cittadini (Runners Cagliari) secondo in 31’16’’. Sul gradino più basso del podio Maurizio Cocco (Cagliari Atl. Legg.) in 31’45’’. Tra le donne è un assolo che porta la firma di Ariana Perdisci: la portacolori dell’Atletica Esterzili vince in 36’48’’ andando in testa sin dal primo metro, con un passo regolare e una falcata redditizia. Alle sue spalle Simonetta Pili (Cagliari Atl. Legg.) in 38’43’’ ed Enrica Pintor (Isolarun) terza in 39’06’’.

Al maschile si assiste a una sfida agguerrita tra i primi due: la giornata è fredda ma soleggiata, il circuito pianeggiante e in alcuni punti tecnico, Valerio Caredda ha il passo di chi sta bene e fa subito un’andatura sostenuta. Si procede a 3’20’’ a km, a tratti anche sotto. Al primo giro va davanti senza guardarsi indietro, poco staccati Edoardo Cittadini e Maurizio Cocco, poi al secondo giro Cittadini chiude su di lui e si forma un duo di testa. Caredda, incitato dal padre e allenatore Dionisio, non si perde d’animo, continua a tirare e l’ultimo chilometro e mezzo si avvantaggia su Cittadini.

«Siamo nel pieno della preparazione invernale, è stata una buona prova», le parole di Caredda, studente al primo anno di Lettere Storiche a Cagliari. «Il mio obiettivo per il 2023 saranno gli 800 e i 1500 dove vorrei fare i miei personali. Durante l’inverno, in vista delle gare in pista, farò i cross da 8 km e qualche gara su strada».

