Grandi novità in casa Uta Calcio 2020 che, dopo l'esordio e la salvezza ai playout in Promozione, prepara la sua seconda stagione a questi livelli. La società ha fatto le prime scelte: Maurizio Podda, noto Titti, è il nuovo allenatore. Un tecnico di grande esperienza con quasi 30 anni di carriera tra campionati di Eccellenza e Promozione, ha allenato in società storiche, come Gialeto, Pula, Guspini, Carbonia, Iglesias, Siliqua, Villamassargia, Carloforte, Decimoputzu. «Mister Podda - dice la società - ha deciso di sposare il nostro progetto che mira principalmente a valorizzare i nostri giovani, e vedere prima o poi tanti ragazzi uscire dal settore giovanile e giocare nella prima squadra».

Mister Marco Canè sarà il vice allenatore. I due collaborano assieme dai tempi del Villamassargia in Promozione.

