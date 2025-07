Grande risultato degli atleti del Velo Club Sarroch al Meeting Nazionale Adriano Morelli, la kermesse più importante a livello giovanile in Italia, che si è disputata nei giorni scorsi a Viareggio.

Dopo tre giorni di gare intense, il Velo Club ha conquistato il terzo posto nella classifica finale di società con 862 punti, solo alle spalle della Sc Mosole, vincitrice con 1295 punti, e della Asd Costa Masnaga, seconda con 870 punti. La manifestazione, come da consuetudine, è cominciata con la sfilata inaugurale a tema, dove venivano assegnati i primi punti per la classifica di società, e il Velo Club si è distinto proponendo le maschere dei Mamuthones e della Sartiglia. Con le prima gare di abilità, la società ciclistica di Sarroch si è portata a casa l’oro grazie ad Arianna Cappai, nella categoria G6F; Nicolò Romanino, G5M e Ginevra Fadda G5F. Due medaglie d'argento con Federico Pinna G6M e Alessandro Mitidieri G5M , e tre di bronzo con Marco Cristiano G5M e Federico Miliddi G4M, e Lara Pia G5F. Non meno importanti sono i piazzamenti che hanno contribuito ai punteggi di società delle rispettive categorie di Anita Cappai 4° G3F, Pinna Camilla 4° G1F, Luca Viterbo 10° G1M, Alma Musio 4° G5F, Luca Murgia 11° G5M, Matteo Cristiano 12° G2M e Massimo Mulas 7° G6M.

Nell’altro appuntamento collaterale disputato a Viareggio, la finale Nazionale di “Bicimparo Kinder joy of moving”,il team che ha rappresentato la Sardegna, formato da Matteo Cristiano, Federico Miliddi, Nicolò Romanino, e Federico Pinna, si è piazzato al secondo posto dietro alla Campania. Luciano Spano, presidente del Velo Club, è soddisfatto dei risultati: «È stato emozionante vedere i nostri bambini impegnarsi ed ottenere dei risultati così importanti, rimane l'amaro in bocca per aver sfiorato di soli 8 punti la seconda posizione nella classifica di società, bravi i tecnici che hanno saputo gestire nel migliore dei modi tutta la parte tecnica e ovviamente alle famiglie che sono parte integrante della nostra società.

Felice della trasferta anche il vice presidente Giovanni Murgia: «Ritorniamo dopo decenni a salire sul podio in una manifestazione nazionale, questo importante risultato per la nostra società non arriva per caso, ma è il frutto di una programmazione seria e costante, dove al centro di tutto c'è sempre il gioco e divertimento dei nostri giovani atleti, quest'anno è stato bello ed emozionante presenziare a tutte le premiazioni visto che faccio parte della Commissione Nazionale Giovanile della Fci per questo quadriennio».

