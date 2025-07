Villasimius (Eccellenza) scatenato sul mercato. Alla corte del nuovo tecnico Antonio Prastaro arrivano sei nuovi calciatori: il centrocampista Gianluigi Illario ex Iglesias, il mediano Lorenzo Isaia, proveniente dal Carbonia, il difensore sudamericano Santiago Muzzo ex Don Carlo Lauri Misilmeri (Eccellenza campana), il centrocampista Sandro Scioni (ex Budoni), il bomber Mauro Ragatzu, la scorsa stagione alla Villacidrese e il difensore Nicola Garau, ex Tempio. Confermati l’esterno sinistro Lorenzo Loi e l’attaccante Yanik Beugruè.

In panchina c’è Antonio Prastaro, uno dei tecnici più vincenti in Sardegna. Tre anni fa aveva portato proprio il Villasimius dalla Promozione al massimo campionato regionale.



