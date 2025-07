Al via oggi gli open days dell’Olbia in collaborazione con la Lazio Soccer School. E la campagna affiliazioni del club gallurese, che ha presentato al “Nespoli” il direttore responsabile Alessandro Giorgi.

“Il nostro grande obiettivo è dare ai giovani talenti della Sardegna la possibilità di esprimere pienamente il loro potenziale e di inseguire i propri sogni nel calcio grazie al supporto di un progetto solido e ben organizzato, fondato su una rete di collaborazioni capillari su tutto il territorio”, spiega Giorgi, intervenuto per illustrare il programma dell’Olbia Calcio, che prevede due pacchetti.

L’affiliazione completa mira a fornire un supporto a 360 gradi e l’accesso completo a tutte le iniziative previste dalla collaborazione con la Lazio, mentre l’affiliazione parziale è pensata per offrire un supporto sartoriale alle società, partendo da un confronto tra il direttore delle affiliazioni dell’Olbia Calcio 1905 e i responsabili della società affiliata.

Dopo l’affiliazione con l’Asd Bruno Selleri, la società presieduta da Guido Surace vuole ampliare il raggio d’azione, forte della partnership con la Lazio, che offre eventualmente ai talenti locali la possibilità del doppio salto. «Il progetto è importante perché è serio, sostanziale e fattivo: se un giovane è interessante lo comunichiamo alla Lazio che, nel giro di una settimana, lo chiama per vederlo», spiega Fabrizio Lucidi, direttore del settore giovanile dell’Olbia e fautore dell’affiliazione col club di Claudio Lotito.

Intanto, mentre l’Olbia prova a riorganizzare l’attività di base dopo l’anno zero dell’era SwissPro, a caccia dei nuovi Alessandro Bertini, Nicolò Cassitta ed Enrico Cubeddu, che parteciperanno al ritiro precampionato della prima squadra, al via il 23 luglio, l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D incombe. La finestra si aprirà venerdì per chiudersi il 10 luglio, termine ultimo anche per la presentazione delle liberatorie dei tesserati attestanti il pagamento della mensilità di maggio.

