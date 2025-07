Dopo Daniele Ragatzu e Fahamedul Islam, è la volta di Stefano Pani: è lui, il 23enne difensore centrale scuola Samp, il terzo “rinnovo” dell’Olbia in vista della prossima stagione in Serie D.

La comunicazione è arrivata stamattina attraverso i canali social del club, che ha avviato ufficialmente il mercato estivo a partire dalle conferme. Arrivato a Olbia lo scorso agosto dall’Alessandria, Pani è stato una delle rivelazioni dell’ultimo travagliato campionato post retrocessione dei bianchi, caratterizzato da tre cambi in panchina e archiviato, infine, con una salvezza diretta conquistata all’ultima giornata.

Formatosi nelle giovanili delle Sampdoria, il giocatore classe 2002 ha indossato le maglie del Cagliari Under 17 e dell’Under 19 del Lecce. A ciò si aggiungono le esperienze in prima squadra a Seregno e a Chiasso, fino all’Alessandria e all’approdo in Sardegna, dove col numero 15 sulla schiena ha collezionato 28 presenze e 3 gol

«Sono felice di aver rinnovato con l’Olbia perché le ambizioni quando si indossa questa maglia – dice Pani – sono sempre altissime».

