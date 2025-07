Un altro straordinario successo per l’Associazione Sportiva Dilettantistica Ritmica Pula che, dopo i Campionati Nazionali CSEN di Bellaria Igea Marina, conquista importanti risultati anche ai Campionati Nazionali FGI, nell’ambito della “Settimana della Ginnastica in Festa 2025” a Rimini, con il settore agonistico.

Ecco i risultati ottenuti dalle ginnaste allenate dalle tecniche federali Elizabeth Soru e Silvia Baldini: Sara Salinitro conquista l’oro all-around, aggiudicandosi il primo posto al cerchio e alla palla, laureandosi campionessa italiana LA2 S1. Rachele Atzeni ottiene un brillante terzo posto al cerchio nella categoria LA2 J1 ed entra in finale sia al cerchio che alla palla. Tra le più giovani, eccellente secondo posto alla palla per Marianna Monni (LA2 A3) e per Virginia Capelli (LA2 A2). Camilla Cresto chiude con un prezioso settimo posto all-around, centrando entrambe le finali al corpo libero e alla palla. Buone prove anche per Maria Serra, Rebecca Mameli, Isabella Piu, Virginia Pantaleo e Aurora Congiu, che hanno ben figurato nelle rispettive categorie.

<La ginnastica ritmica è uno sport in cui i movimenti eleganti della danza si fondono con la tecnica del maneggio dei piccoli attrezzi – fune, cerchio, palla, clavette e nastro. È una disciplina di precisione, che mira alla perfezione del gesto tecnico in un solo minuto di esibizione>, spiega l’istruttrice Elizabeth Soru. Attiva sul territorio di Pula dal 2014, l’ASD Ritmica Pula è una piccola realtà sportiva in continua crescita, grazie alla grande passione di Elizabeth Soru, ex agonista della storica società cagliaritana Cristoforo Colombo, e al contributo tecnico di Silvia Baldini, che supervisiona la preparazione degli esercizi. <Non sempre è facile, portare avanti un sogno>, continua Soru, <Ci si scontra con la realtà delle strutture, la loro fruibilità, con gli impegni di studio delle ginnaste che per recarsi a Cagliari al liceo rientrano solo alle 15.30 in paese, svegliandosi alle 6 del mattino per prendere il pullman alle 7. Nonostante ciò la passione, le incoraggia ad andare avanti e a Rimini la nostra squadra ha portato a casa importanti risultati che>, conclude, <ripagano dei sacrifici fatti durante l'anno sia dalle allieve e anche dalle loro famiglie>.

