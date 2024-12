L'Uta corre ai ripari in vista della seconda parte di stagione in Promozione. Dopo gli arrivi di Nicolas Ridolfi (centrocampista) e Giovanni Firinu (portiere), i biancoverdi ufficializzano Michele Suella.

Si tratta di un attaccante classe 1995 cresciuto calcisticamente nel Cagliari Calcio con cui ha fatto tutte le categorie giovanili arrivando, inoltre, a esordire nella nazionale italiana under18 contro i pari età della Macedonia del Nord nel 2012.

Conclusa l'avventura rossoblù ha militato nel campionato di Serie D con il Selargius e successivamente con Monastir, Samassi e Guspini eccellenza. In Promozione conta anche un campionato vinto con la maglia dell'Iglesias, in cui ha passato due stagioni. Negli ultimi due anni ha giocato alla Villacidrese, mentre questo inizio di campionato è stato tesserato dal Villamassargia.

Suella è stato tesserato dall'Uta la scorsa settimana, ed ha già avuto modo di esordire con la maglia biancoverde nella sfida interna proprio contro la sua ex squadra, Villamassargia, in cui ha segnato il gol del definitivo 2-2 per la squadra di Carlo Saba.

© Riproduzione riservata